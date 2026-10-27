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Düğün davetiyesi götürmek için Malazgirt’ten Erciş’e yola çıkan 3’ü çocuk 6 kişinin bulunduğu araç Patnos'ta takla attı: 6 yaralı

Düğün davetiyesi götürmek için Malazgirt’ten Erciş’e yola çıkan 3’ü çocuk 6 kişinin bulunduğu araç Patnos'ta takla attı: 6 yaralı

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Ağrı’nın Patnos ilçesinde virajı alamayan hafif ticari araç takla attı. Kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralanırken, yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ailenin Van’ın Erciş ilçesine düğün davetiyesi götürdüğü belirtildi.

AĞRI'DA TAKLA ATAN ARAÇTA 3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA PATNOS CEZAEVİ YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, öğleden sonra Patnos Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Muş'un Malazgirt ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi gören yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

DÜĞÜN DAVETİYESİ DAĞITMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Kazaya ilişkin ortaya çıkan bir ayrıntı da dikkat çekti. Araçtaki ailenin, yakınlarının düğünü için Malazgirt'ten Erciş'e düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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