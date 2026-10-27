Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 18:44

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'e otomobil çarptı. S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı araç, çarpmanın ardından refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca vurdu. Hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Çetinceviz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçen hafta cumartesi günü Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazanın anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.