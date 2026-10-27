UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Karabük’te yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz hayatını kaybetti

Karabük’te yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz’e otomobil çarptı. Çarpmanın ardından refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobilin karıştığı kazada 57 yaşındaki Çetinceviz yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'e otomobil çarptı. S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı araç, çarpmanın ardından refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca vurdu. Hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Çetinceviz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Geçen hafta cumartesi günü Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazanın anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Faruk Erdem emekli düzenlemesini yazdı: Takvim Genel Yayın Yönetmeninden dikkat çeken analiz
Faruk Erdem emekli düzenlemesini yazdı: Takvim Genel Yayın Yönetmeninden dikkat çeken analiz
Kabine Toplantısı sonrası emekliye müjde: Başkan Erdoğan yıl sonunu işaret ederek tarihi verdi
Kabine Toplantısı sonrası emekliye müjde: Başkan Erdoğan yıl sonunu işaret ederek tarihi verdi
Etimesgut Spor 0-2 Gaziantep FK Gol: Efe Sarıkaya
Etimesgut Spor 0-2 Gaziantep FK Gol: Efe Sarıkaya
Altı Üstü İstanbul 19. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir’e doping şoku!
Altı Üstü İstanbul 19. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir’e doping şoku!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle