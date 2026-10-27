Karabük’te yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz hayatını kaybetti
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz’e otomobil çarptı. Çarpmanın ardından refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobilin karıştığı kazada 57 yaşındaki Çetinceviz yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'e otomobil çarptı. S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı araç, çarpmanın ardından refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca vurdu. Hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Çetinceviz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Geçen hafta cumartesi günü Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazanın anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam