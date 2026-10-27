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Antalya Akseki’de otomobil uçuruma yuvarlandı: Ahmet Şen öldü, eşi Teslime Şen yaralandı

Antalya Akseki’de otomobil uçuruma yuvarlandı: Ahmet Şen öldü, eşi Teslime Şen yaralandı

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Antalya’nın Akseki ilçesinde yakınlarını ziyarete gitmek üzere yola çıkan Ahmet Şen (85) ve eşi Teslime Şen’in otomobili uçuruma yuvarlandı. Kazada Ahmet Şen hayatını kaybederken eşi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Ahmet Şen (85) ve eşi Teslime Şen, Manavgat'taki yakınlarını ziyaret etmek için otomobille yola çıktı. Çiftten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama başlatıldı. Otomobil, Oymapınar Barajı yakınlarındaki Taşbaşı mevkisinde uçurumda bulundu.

Virajda yaklaşık 15 metre yuvarlanarak kayaya çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Şen hayatını kaybetti. Yaralanan Teslime Şen araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ahmet Şen'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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