Sakarya’da “Dövüş antrenörüyüm ben” diyen kadın erkek sürücüye yumruk attı: O anlar kamerada

Büyükçekmece Parmaksız Caddesi’nde iki kadının saç saça yol verme kavgası kamerada

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Ahmet Şen (85) ve eşi Teslime Şen, Manavgat'taki yakınlarını ziyaret etmek için otomobille yola çıktı. Çiftten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama başlatıldı. Otomobil, Oymapınar Barajı yakınlarındaki Taşbaşı mevkisinde uçurumda bulundu.