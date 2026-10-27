Sakarya’da “Dövüş antrenörüyüm ben” diyen kadın erkek sürücüye yumruk attı: O anlar kamerada

Büyükçekmece Parmaksız Caddesi’nde iki kadının saç saça yol verme kavgası kamerada

Şile’de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü, derelerde su seviyesi yükseldi