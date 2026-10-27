UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Aydın Nazilli'de eski sevgilisini başından vuran şüpheli mezarlıkta yakalandı

Aydın Nazilli'de eski sevgilisini başından vuran şüpheli mezarlıkta yakalandı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, V.D. (21) isimli şahıs telefondaki tartışmanın ardından eski sevgilisi Kumsal K.’nin (20) Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki evine gitti. Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D., belindeki tabancayla Kumsal K.'yi başından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli Eğriboyun Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunmak isterken polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Kadıköy'de otobüste tartıştığı kadın yolcuya biber gazı sıktı: O anlar kamerada
Kadıköy'de otobüste tartıştığı kadın yolcuya biber gazı sıktı: O anlar kamerada
Şile’de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü, derelerde su seviyesi yükseldi
Şile’de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü, derelerde su seviyesi yükseldi
Muş’ta toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine ateş açtı: Saldırgan öldü, 4 kişi yaralandı
Muş’ta toprak anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin evine ateş açtı: Saldırgan öldü, 4 kişi yaralandı
Şişli’de çatıdan düşerek ölen Aisulu Bekmakhanova’nın son görüntüleri ortaya çıktı
Şişli’de çatıdan düşerek ölen Aisulu Bekmakhanova’nın son görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle