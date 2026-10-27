Aydın Nazilli'de eski sevgilisini başından vuran şüpheli mezarlıkta yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, V.D. (21) isimli şahıs telefondaki tartışmanın ardından eski sevgilisi Kumsal K.’nin (20) Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki evine gitti. Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D., belindeki tabancayla Kumsal K.'yi başından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli Eğriboyun Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunmak isterken polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam