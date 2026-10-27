Hatay'da tırın dorsesine çarpan 16 yaşındaki Emir Sinan can verdi: 2 yaralı
Hatay’ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi Favar çevreyolu kavşağında M.Y. idaresindeki 06 ENT 519 plakalı tırın sola manevra yaptığı esnada, 16 yaşındaki Emir Sinan Hüzmeli yönetimindeki 31 AZB 680 plakalı motosiklet aracın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki 3 çocuk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emir Sinan Hüzmeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam