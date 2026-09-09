Kozan'da başlayan yangın 2'nci günde: 40 ev tahliye edildi; havadan müdahale sabah yeniden başladı
Adana'nın Kozan ilçesinde Enizçakırı ve Doğanalanı mahallelerinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar yayıldı. Yangın nedeniyle 40 ev ile Musulu ve Dailer köyleri tahliye edilirken 7 ev kullanılamaz hale geldi. Gece rüzgarın yavaşlamasıyla ilerlemesi duran alevleri kontrol altına almak için ekipler sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel