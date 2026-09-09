CANLI YAYIN
Geri
Kozan'da başlayan yangın 2'nci günde: 40 ev tahliye edildi; havadan müdahale sabah yeniden başladı

Kozan'da başlayan yangın 2'nci günde: 40 ev tahliye edildi; havadan müdahale sabah yeniden başladı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adana'nın Kozan ilçesinde Enizçakırı ve Doğanalanı mahallelerinde başlayan orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar yayıldı. Yangın nedeniyle 40 ev ile Musulu ve Dailer köyleri tahliye edilirken 7 ev kullanılamaz hale geldi. Gece rüzgarın yavaşlamasıyla ilerlemesi duran alevleri kontrol altına almak için ekipler sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Ardeşen'de banka önündeki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ardeşen'de banka önündeki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde banka önünde silahlı saldırı: 29 yaşındaki kişi ağır yaralandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde banka önünde silahlı saldırı: 29 yaşındaki kişi ağır yaralandı
Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları Külliye'de: Başkan Erdoğan millileri ağırladı
Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları Külliye'de: Başkan Erdoğan millileri ağırladı
Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle