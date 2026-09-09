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Düzce Akçakoca'da 4 kişinin öldüğü kaza anına dair görüntüler ortaya çıktı

Düzce Akçakoca'da 4 kişinin öldüğü kaza anına dair görüntüler ortaya çıktı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı tır ve patpat kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın bir anda yoldan çıkarak tarım aracına çarptığı görüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül'de meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen anlarda, tırın fındık işçilerini taşıyan ve "patpat" olarak bilinen tarım aracına çarptığı anlar yer aldı.

TIR ÖNCE PATPATA ÇARPTI

Kaza, 7 Eylül günü akşam saatlerinde Akçakoca ilçesindeki kara yolunda meydana geldi.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, işçileri taşıyan patpatın sol şeritte ilerlediği görülüyor. Görüntülerin devamında tırın önce tarım aracına çarptığı, ardından yoldan dışarı savrulduğu görülüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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