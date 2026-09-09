Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 12:00

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül'de meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen anlarda, tırın fındık işçilerini taşıyan ve "patpat" olarak bilinen tarım aracına çarptığı anlar yer aldı.

TIR ÖNCE PATPATA ÇARPTI

Kaza, 7 Eylül günü akşam saatlerinde Akçakoca ilçesindeki kara yolunda meydana geldi.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, işçileri taşıyan patpatın sol şeritte ilerlediği görülüyor. Görüntülerin devamında tırın önce tarım aracına çarptığı, ardından yoldan dışarı savrulduğu görülüyor.