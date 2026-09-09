Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 09:50

Sakarya'da polis ekiplerince Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen sentetik kannabinoid hammaddeleri ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

3 İLÇEDE İKİ AYRI OPERASYON

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, 66 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 22,20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 9 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 6 parça halinde 2,89 gram A sentetik kannabinoid hammaddesi ile 7,20 gram metamfetamin bulundu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

G.D. ve E.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.