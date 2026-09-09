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Uzmanlar dijital mecralarda paylaşılan çocuk içeriklerinin ruhsal ve sosyal gelişimi zedelediğini vurguladı

Uzmanlar dijital mecralarda paylaşılan çocuk içeriklerinin ruhsal ve sosyal gelişimi zedelediğini vurguladı

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Sosyal medya platformlarında çocukların bilinçsizce paylaşılması ve dijital içeriklere sınırsız erişimi büyük bir risk oluşturuyor. Çocukların mahremiyet alanlarının ticarileştirilmemesi ve ekran bağımlılığına karşı korunması gerektiğini ifade eden uzmanlar, anne babaların dijital okuryazarlık düzeylerini artırarak çocuklarına yönelik doğru dijital müdahale stratejileri geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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