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Meteoroloji uyarısı: Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin iç kesimlerine öğle saatlerinde yerel sağanak

Meteoroloji uyarısı: Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin iç kesimlerine öğle saatlerinde yerel sağanak

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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve az bulutlu geçecek. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği bildirildi. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte sıcaklık 28 derece civarında seyredecek.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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