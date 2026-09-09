CANLI YAYIN
Geri
Sivas Hafik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Sivas Hafik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, sürücüler hastanelere sevk edildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan iki sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL İLÇE GİRİŞİNDE ÇARPIŞTI

M.P. yönetimindeki 58 AJ 738 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 42 JB 837 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçe girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüleri ile B.A'nın aracında bulunan Ş.A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen araç sürücüleri, Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

Kaza sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

İsrailli askerin reklamda oynatılmasına tepki: Boykot çağrısı sonrası Adidas'tan özür
İsrailli askerin reklamda oynatılmasına tepki: Boykot çağrısı sonrası Adidas'tan özür
Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Ardeşen'de banka önündeki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ardeşen'de banka önündeki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde banka önünde silahlı saldırı: 29 yaşındaki kişi ağır yaralandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde banka önünde silahlı saldırı: 29 yaşındaki kişi ağır yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle