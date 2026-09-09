Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 11:54 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 11:56

Sivas'ın Hafik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan iki sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL İLÇE GİRİŞİNDE ÇARPIŞTI

M.P. yönetimindeki 58 AJ 738 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 42 JB 837 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçe girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki aracın sürücüleri ile B.A'nın aracında bulunan Ş.A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen araç sürücüleri, Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE ÇALIŞMA YAPTI

Kaza sonrası itfaiye ve polis ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.