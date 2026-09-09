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Çorlu'da motosiklet kazasında 19 yaşındaki Arda Çınarlı yaşamını yitirdi; servis midibüsünün altında kaldı

Çorlu'da motosiklet kazasında 19 yaşındaki Arda Çınarlı yaşamını yitirdi; servis midibüsünün altında kaldı

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Çorlu Çırak Bayırı mevkiinde gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, Arda Çınarlı idaresindeki 59 APY 626 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Karşı şeride savrularak M.N.A. yönetimindeki 59 S 1578 plakalı servis midibüsünün altına giren Çınarlı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karşı Şeride Savruldu

Olay, saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Çınarlı (19) yönetimindeki 59 APY 626 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve karşı şeride savrulan sürücü, karşı yönden gelen M.N.A. idaresindeki 59 S 1578 plakalı servis midibüsünün altında kaldı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, midibüsün altında kalan sürücü Arda Çınarlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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