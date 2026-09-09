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Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Meteoroloji uyarısı: Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin iç kesimlerine öğle saatlerinde yerel sağanak

Susurluk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, midibüsün altında kalan sürücü Arda Çınarlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Çınarlı (19) yönetimindeki 59 APY 626 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve karşı şeride savrulan sürücü, karşı yönden gelen M.N.A. idaresindeki 59 S 1578 plakalı servis midibüsünün altında kaldı.