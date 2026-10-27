Erciyes 38 FK-Kahta 02 Spor maçında gol! Mehmet Tosun attı, skor 1-0 oldu

Denizli İdmanyurdu SK - Serikspor maçında kazanan belli oldu! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekildi! 36 eşleşme ve maç tarihleri belli oldu