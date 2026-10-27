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Etimesgut Spor 0-2 Gaziantep FK Gol: Efe Sarıkaya
Etimesgut Spor 0-2 Gaziantep FK Gol: Efe Sarıkaya
Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 14:23
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Gaziantep FK, 41. dakikada Efe Sarıkaya'nın attığı golle Etimesgut Spor karşısında skoru 2-0 yaptı.
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