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Altı Üstü İstanbul 19. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir’e doping şoku!

Altı Üstü İstanbul 19. bölüm fragmanı yayınlandı: Emir’e doping şoku!

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Altı Üstü İstanbul’un 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Uzay’ın Emir’e kurduğu doping tuzağının ardından lisansı askıya alınan Emir’i yeni bölümde hangi gelişmelerin beklediği merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin önceki bölümünde Uzay, Emir'in suyuna doping maddesi karıştırarak onu federasyona ihbar ettirdi. Maçta üç gol atan ve takımının 4-0 kazanmasına katkı sağlayan Emir, pozitif doping testi sonucuyla büyük bir şok yaşadı.

Lisansı askıya alınan ve müsabakalardan menedilen Emir'in ailesine verdiği sözü yerine getirip getiremeyeceği merak ediliyor. Yeni bölümde Uzay'ın planının sonuçları ve ikili arasındaki hesaplaşmanın nasıl ilerleyeceği izleyicilerin gündeminde.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman

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