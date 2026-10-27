Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 13:39

Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Cumhuriyet Caddesi'nde bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sele kapılırken Yeniköy Deresi ve Pot Deresi'nde yükselen su seviyesi araç geçişlerini güçleştirdi.

Pot ve Kabakoz derelerinde DSİ'ye ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Sağanağın ilçedeki günlük yaşama etkisi sürerken kaynak metinde can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir bilgi yer almadı.