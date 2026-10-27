Şile’de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü, derelerde su seviyesi yükseldi
İstanbul’un Şile ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollar suyla doldu. Bazı market ürünleri göle dönen yollardaki sulara kapılırken derelerde yükselen su seviyesi araç geçişlerini güçleştirdi.
Şile'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu. Cumhuriyet Caddesi'nde bazı marketlerin dışarıda bulunan ürünleri sele kapılırken Yeniköy Deresi ve Pot Deresi'nde yükselen su seviyesi araç geçişlerini güçleştirdi.
Pot ve Kabakoz derelerinde DSİ'ye ait iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Sağanağın ilçedeki günlük yaşama etkisi sürerken kaynak metinde can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bir bilgi yer almadı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam