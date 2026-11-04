Pendik'te silahlı pusu: Aracına bindiği sırada husumetlilerinin kurşun yağmuruna tuttuğu Hasan U. yaralandı
İstanbul’un Pendik ilçesinde husumet iddialı kanlı bir saldırı meydana geldi. Güllübağlar Mahallesi Rıza Kayaalp Caddesi’nde dün saat 15.40 sıralarında park halindeki aracına binmek isteyen Hasan U., sokağa araçla gelen ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan Hasan U. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam