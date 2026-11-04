UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli zammı için bütçe sonrası 27 Kasım işaret edildi

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli zammı için bütçe sonrası 27 Kasım işaret edildi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği maaş iyileştirmesi düzenlemesinde beklenen kritik süreçte takvim netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar tamamlanması yönünde talimat verdiği çalışma için AK Parti kurmayları hareket geçti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanmasının hemen ardından emekli maaşlarına yönelik dev paket masaya yatırılacak.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi

Bunlar da Var

Stüdyoda tartışma büyüdü: Önce Fatih mi Murat Abi mi yarışacak?
Stüdyoda tartışma büyüdü: Önce Fatih mi Murat Abi mi yarışacak?
Elif Buse Doğan'dan imaj değişikliği: Mavi lens takıp tarzını yeniledi
Elif Buse Doğan'dan imaj değişikliği: Mavi lens takıp tarzını yeniledi
Manisa'da hafif ticari araç park halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Manisa'da hafif ticari araç park halindeki iş makinesine çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Sakarya Adapazarı'nda şantiye yangını: İşçi konteynerleri kül oldu
Sakarya Adapazarı'nda şantiye yangını: İşçi konteynerleri kül oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle