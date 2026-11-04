Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli zammı için bütçe sonrası 27 Kasım işaret edildi
Milyonlarca emeklinin kilitlendiği maaş iyileştirmesi düzenlemesinde beklenen kritik süreçte takvim netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar tamamlanması yönünde talimat verdiği çalışma için AK Parti kurmayları hareket geçti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin 27 Kasım'da tamamlanmasının hemen ardından emekli maaşlarına yönelik dev paket masaya yatırılacak.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi