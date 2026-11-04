ABD seçimlerinin ardından altın fiyatları uçuşa geçti: İslam Memiş A Haber canlı yayınında gram altın için uyardı
ABD’de gerçekleşen ara seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları tırmanışa geçti. Seçim sonuçlarının yarattığı belirsizlik dalgasıyla birlikte gram altın ve ons altın yatırımcıların odağı haline gelirken, piyasalardaki son durumu A Haber muhabiri Merve İnci Özmen’in sorularını yanıtlayan Finans Analisti İslam Memiş; altındaki yükseliş trendinin arkasındaki nedenleri, tırmanan petrol fiyatlarını, Trump’ın İran politikasının küresel piyasalara etkisini ve emtia piyasalarındaki kritik seviyeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi