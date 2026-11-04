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Muş’ta kontrolden çıkan pikap şarampole devrildi: Virajı alamayıp takla atan araçta 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Muş’ta kontrolden çıkan pikap şarampole devrildi: Virajı alamayıp takla atan araçta 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

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Muş'ta merkeze bağlı Kızılağaç beldesi yakınlarında meydana gelen feci trafik kazası can aldı. Batman’dan Muş istikametine gitmekte olan İ.A. yönetimindeki 48 UU 358 plakalı pikap, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde araçta bulunan F.A. ve A.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücü İ.A. ile araçtaki A.A. ve M.A. ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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