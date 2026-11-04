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Aydın Kuyucak'ta otomobil karşı şeride geçip takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın Kuyucak'ta otomobil karşı şeride geçip takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin takla attığı kazada Safiye Kaymakçı hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Aydın-Denizli kara yolunun Kurtuluş Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Y.Ö. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve takla attı. Araçta bulunan Safiye Kaymakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.Ö. ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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