Şanlıurfa'da cinnet geçiren genç anne ve ablasını öldürdü: 11 yaşındaki kardeşini ağır yaraladı

Adana'da hırsız 115 kilo gümüş çaldı mağdur kendi ürününü 45 bin liraya satın aldı

Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Aydın-Denizli kara yolunun Kurtuluş Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Y.Ö. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve takla attı. Araçta bulunan Safiye Kaymakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.Ö. ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.