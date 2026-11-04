Adana'da hırsız 115 kilo gümüş çaldı mağdur kendi ürününü 45 bin liraya satın aldı
Adana’nın Seyhan ilçesinde filmleri aratmayan bir hırsızlık olayı meydana geldi. Gümüş toptancısı İshak Şengül'ün dükkanının bulunduğu iş hanına gizlice girerek saklanan takı ustası Mehmet Ali L., oksijen tüpüyle kapı kilidini kesip piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 115 kilogram gümüşü valiz ve çuvallara doldurarak çaldı. Olay sonrası polisin titiz çalışmasıyla 55 kilogram gümüş bulunurken, hırsızlık şüphelisi Mehmet Ali L. ile çalınan gümüşleri piyasada satmaya çalışan Lütfi B. tutuklandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam