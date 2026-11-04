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Beşiktaş’ta toprak kayması nedeniyle binanın merdiveni çöktü: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Beşiktaş’ta toprak kayması nedeniyle binanın merdiveni çöktü: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen toprak kayması, bölgede büyük paniğe yol açtı. Kayma nedeniyle bir binanın giriş kısmında bulunan merdiven aniden çöktü. Girişin kapanması sebebiyle bina içerisinde mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yürüttükleri titiz çalışma sonucu binada mahsur kalan 2 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye ederek kurtardı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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