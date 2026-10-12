Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişiden biri hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan Mehmet Tezcan hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y. ise ilk müdahalenin ardından Mersin'e sevk edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda H.K. yönetimindeki otomobil ile B.Y. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Tezcan yola savrularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçe devlet hastanesine götürülen yaralılardan Mehmet Tezcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü B.Y. ise Mersin'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam