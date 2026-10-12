Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 09:14

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda H.K. yönetimindeki otomobil ile B.Y. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Tezcan yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçe devlet hastanesine götürülen yaralılardan Mehmet Tezcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü B.Y. ise Mersin'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.