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Antalya'da araç uçuruma uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'da araç uçuruma uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, sürücüsünün Cemal Oktay olduğu hafif ticari araç, virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Cemal Oktay ile Şükrü Fidan hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Cemal Oktay'ın kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent'ten şehir merkezi yönüne ilerlediği sırada Aşağıin mevkiindeki virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü. Taklalar atan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Cemal Oktay (67) ile Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan isimli genç yaralandı. AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybedenlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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