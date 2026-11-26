Tuzla'da Cihan Sütşurup'un akrabalarının apartmanı kurşunlandı: Takside telefonunu unutan şüpheli 12 saatte yakalandı
FON soruşturmasında adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşinin babası Cihan Sütşurup'un akrabalarının Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki aile apartmanı 22 Kasım saat 07.00 sıralarında kurşunlandı; biri 16 yaşında iki şüpheli 12 saat içinde yakalandı. Mağdurlara yurt dışı numaralarından tehdit mesajları ve saldırı videosu gönderilirken, takside telefonunu unutup geri almak için aynı taksiye binen 19 yaşındaki Zahir A. ile otelde yakalanan 16 yaşındaki S.F. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam