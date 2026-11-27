Samsun Adliyesi otoparkında duruşma çıkışı kavga: Darbedilen genç kadın "babamı çağırın" diyerek sinir krizi geçirdi
Samsun Adliyesi otoparkında görülen bir dava sonrası duruşma çıkışında kadın taraflar arasında kavga çıktı. Adliye polisi ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılan kavgada darbedilen genç bir kadın "Babamı çağırın" diye bağırıp sinir krizi geçirirken, tarafların şikayetçi olmaması üzerine adli işlem yapılmadı ve bir kişiye idari para cezası uygulandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam