Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 17:27

SULTANGAZİ'DE YAYA GEÇİDİNDE BETON MİKSERİ 67 YAŞINDAKİ KADINA ÇARPTI

Sultangazi'de ekmek almak için evinden çıkan 67 yaşındaki Haney Karayalçın, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir hâlinde olan Murat K. yönetimindeki 34 RCT 236 plakalı beton mikseri, iddiaya göre yaya geçidini kullanan Haney Karayalçın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karayalçın bir süre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Karayalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KARAYALÇIN'IN YAKINI OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Karayalçın'ın yakınlarından biri fenalık geçirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karayalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü Murat K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÇEVRE SAKİNLERİ TRAFİK GÜVENLİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın ardından çevre sakinlerinden Güleser Aldoğan, bölgede daha önce de kazalar yaşandığını belirterek trafik güvenliği eksikliğine tepki gösterdi. Aldoğan, bölgede trafik ışıklarının bulunmadığını ve çocuklarını okula gönderirken endişe yaşadıklarını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.