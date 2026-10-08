Maltepe'deki bina faciasında acı bekleyiş: “İki çocuğu da enkaz altında”
Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yakınlarının bölgedeki bekleyişi ve yaşananlara ilişkin açıklamaları görüntülere yansıdı.
Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla üst katlardaki kişiler kurtarılırken, enkazda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 3'ü çocuk 10 kişi yaralı çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bölgede yakınlarını bekleyenlerden Meryem Gençağ, arkadaşının iki çocuğunun enkaz altında kaldığını söyledi. Gençağ, ailenin kentsel dönüşüm konusunda yakın zamanda görüştüğünü ancak daire sahipleriyle anlaşamadıklarını aktardı. Diğer yakınları da enkaz altında olduğu belirtilen kişilerden gelecek haberi beklediklerini ifade etti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam