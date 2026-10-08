Maltepe’de çöken binada 4 kaçak kat iddiası! “Kaldıracağından çok daha fazla yük koymuşsunuz”
Maltepe’deki 7 katlı binanın çökmesinin ardından yapının geçmişine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Enkaz başında incelemelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, binanın mimari ve statik projelerini incelediğini belirterek, 1987’de zemin artı 3 kat olarak projelendirilen yapıya sonradan 4 kaçak kat eklendiğini söyledi. Ekşi, “Bina kendi ek ağırlığını taşıyacak limitleri çoktan aşmış” derken Maltepe ve Kartal’daki yapı stoku için de “Pimi çekilmiş bomba şeklinde binlerce bina var” uyarısında bulundu.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber