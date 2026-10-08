CANLI YAYIN
Geri
Maltepe’de çöken binada 4 kaçak kat iddiası! “Kaldıracağından çok daha fazla yük koymuşsunuz”

Maltepe’de çöken binada 4 kaçak kat iddiası! “Kaldıracağından çok daha fazla yük koymuşsunuz”

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Maltepe’deki 7 katlı binanın çökmesinin ardından yapının geçmişine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Enkaz başında incelemelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, binanın mimari ve statik projelerini incelediğini belirterek, 1987’de zemin artı 3 kat olarak projelendirilen yapıya sonradan 4 kaçak kat eklendiğini söyledi. Ekşi, “Bina kendi ek ağırlığını taşıyacak limitleri çoktan aşmış” derken Maltepe ve Kartal’daki yapı stoku için de “Pimi çekilmiş bomba şeklinde binlerce bina var” uyarısında bulundu.

Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Maltepe’de bir bina çöktü! Enkazda kalanlar olduğu belirtiliyor
Maltepe’de bir bina çöktü! Enkazda kalanlar olduğu belirtiliyor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3-1 Gelecek Siirt 56 SK | MAÇ ÖZETİ
Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3-1 Gelecek Siirt 56 SK | MAÇ ÖZETİ
Eskişehirspor 4-1 1922 Akşehirspor GOL: Hasan Kaya
Eskişehirspor 4-1 1922 Akşehirspor GOL: Hasan Kaya
Berna Laçin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı
Berna Laçin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle