Yahşihan Belediye binası ile bazı adreslerde arama yapıldı! Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Yahşihan Belediyesi soruşturması kapsamında iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 9 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Saat 06.30'da başlayan operasyonda belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapılırken, dijital materyallere de el konuldu.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Yahşihan Belediyesi soruşturması kapsamında iki ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Saat 06.30'da düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Mali analizler, tapu kayıtları ve imar dosyalarına ilişkin tespitler doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında dijital materyallere el konuldu.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam