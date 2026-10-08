Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 12:02 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 12:16

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Yahşihan Belediyesi soruşturması kapsamında iki ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Saat 06.30'da düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında belediye binası ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Mali analizler, tapu kayıtları ve imar dosyalarına ilişkin tespitler doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında dijital materyallere el konuldu.