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Maltepe'deki binanın çökme nedeni ne? Uzman isim dikkat çeken ihtimali açıkladı

Maltepe'deki binanın çökme nedeni ne? Uzman isim dikkat çeken ihtimali açıkladı

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Sinan Cansız, beton dayanımının düşük olabileceğini ve yapıya sonradan müdahale edilip edilmediğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Enkaz üzerinde kalan dört katın yana doğru eğildiğine dikkat çeken Cansız, arama kurtarma ekiplerinin ciddi risk altında çalıştığını belirtti.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesinin ardından binanın neden çöktüğü gündeme geldi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Sinan Cansız, beton dayanımının düşük olabileceğini belirterek yapıya sonradan müdahale edilip edilmediğinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Cansız ayrıca enkaz üzerinde kalan dört katın yana doğru eğildiğine dikkat çekerek arama kurtarma ekiplerinin ciddi risk altında çalıştığını ifade etti.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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