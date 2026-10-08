Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 11:54

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesinin ardından binanın neden çöktüğü gündeme geldi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Sinan Cansız, beton dayanımının düşük olabileceğini belirterek yapıya sonradan müdahale edilip edilmediğinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Cansız ayrıca enkaz üzerinde kalan dört katın yana doğru eğildiğine dikkat çekerek arama kurtarma ekiplerinin ciddi risk altında çalıştığını ifade etti.