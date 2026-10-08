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Artvin Hopa'da heyelan: Dev kayalar tır parkına düştü, 1 kişi öldü

Artvin Hopa'da heyelan: Dev kayalar tır parkına düştü, 1 kişi öldü

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Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü ve olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Tır parkında hasara yol açan heyelanın ardından ekiplerin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, olayın görüntüleri yaşanan tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan büyük kaya kütlelerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda hasar oluştu ve bir tanker yan yattı.

İhbarın ardından AFAD, Hopa Arama Kurtarma, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemleri alınıyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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