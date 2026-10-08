Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 12:07

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan büyük kaya kütlelerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda hasar oluştu ve bir tanker yan yattı.

İhbarın ardından AFAD, Hopa Arama Kurtarma, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemleri alınıyor.