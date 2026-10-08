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Maltepe'de çöken binadan kurtulanlar anlattı: Kentsel dönüşüm konuşuldu ama binada oturanlar istemedi

Maltepe'de çöken binadan kurtulanlar anlattı: Kentsel dönüşüm konuşuldu ama binada oturanlar istemedi

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Maltepe’de 3 katı çöken 7 katlı binada kentsel dönüşüm konuşulduğu ancak bazı maliklerin istemediği için sözleşme yapılmadığı ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin binadan çıkardığı Fatma Turhan, “Deprem oluyor zannettim. Her şey yerden yere vurdu, bomba patladı gibi” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı. Turhan, gelini ile torununun enkaz altında olduğunu söyledi. Binadan kurtulan Tolga Gürpınar ise yapının çatlak olduğunu ve kentsel dönüşüm için görüşmeler yapıldığını ancak sürecin sonuçlanmadığını belirtti.

Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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