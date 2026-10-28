Alaca-Yozgat kara yolunda otomobil ile cip çarpıştı! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Eskişehir merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonunda WhatsApp ağı ortaya çıktı: 148 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi