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Düzce'de motosikletin sürücüsü çarptığı otomobilin camından içeri girdi: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de motosikletin sürücüsü çarptığı otomobilin camından içeri girdi: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Düzce'de Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde filmleri aratmayan akılalmaz bir trafik kazası meydana geldi. Ömer Ö. idaresindeki otomobille çarpışan 81 AEV 405 plakalı motosikletin sürücüsü Mert S., çarpmanın etkisiyle aracın ön camını kırarak otomobilin içerisine düştü. Otomobilin, ön camında yaralı motosikletliyle yaklaşık 100 metre ilerlediği dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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