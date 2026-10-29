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Ümraniye Şile Otoyolu’nda makas atan sürücü emniyet şeridindeki otomobile çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 15:42

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İstanbul Ümraniye’de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, Şile Otoyolu’nun Çekmeköy istikametinde emniyet şeridinde bekleyen araca çarptı. Dörtlü sinyal lambaları açık halde duran otomobile çarpan sürücü, durmadan yoluna devam etti. İki araçta da hasar meydana gelirken kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

İSTANBUL ÜMRANİYE'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ARACA ÇARPIP KAÇTI



İstanbul'un Ümraniye ilçesi, Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil, dörtlü sinyal lambaları açık şekilde emniyet şeridinde bekleyen araca arkadan çarptı.



Çarpışmanın şiddetine rağmen durmayan sürücü, hızını kesmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, o anlar arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

