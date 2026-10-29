Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet için koştular! Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı yarış dronla görüntülendi
Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Osmangazi Köprüsü’nde ilk kez “Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu” gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı organizasyonda, 10 kilometrelik yarış ve 5 kilometrelik halk koşusu düzenlendi. Diliskelesi Köprü Bağlantı Yolu’ndan başlayan parkurlarda sporcular ve vatandaşlar Cumhuriyet için koştu. Organizasyon, İzmit Körfezi’nin iki yakasını birleştiren köprüde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla buluşturdu.
Osmangazi Köprüsü, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde ilk kez düzenlenen "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu"na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı etkinlikte, sporcular ve vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı koşarak kutladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda 10 kilometrelik yarış ve 5 kilometrelik halk koşusu düzenlendi. Her iki kategori için ayrılan kontenjanların yarış öncesinde dolduğu etkinlik, Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet coşkusunu sporla buluşturdu.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel