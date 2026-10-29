Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 12:34

Osmangazi Köprüsü, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde ilk kez düzenlenen "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu"na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı etkinlikte, sporcular ve vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı koşarak kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda 10 kilometrelik yarış ve 5 kilometrelik halk koşusu düzenlendi. Her iki kategori için ayrılan kontenjanların yarış öncesinde dolduğu etkinlik, Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet coşkusunu sporla buluşturdu.