Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 18:13 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 18:14

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Katlı Pazar önünde, Yamanlar Sokak'ta yaşanan olayda bir yaya, otomobil nedeniyle tehlike atlattı. Durumu gören ve dövüş antrenörü olduğunu belirten bir kadın, sürücüye tepki gösterdi. Sürücüyle bir süre tartışan kadın, daha sonra ona yumruk attı.

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tartışma anları, kadının sürücüye yönelik sözleri ve kavga anı yer aldı.