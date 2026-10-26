Sakarya’da “Dövüş antrenörüyüm ben” diyen kadın erkek sürücüye yumruk attı: O anlar kamerada
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir yayanın otomobil nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdiğini gören kadın, sürücüyle tartıştıktan sonra yumruk attı. Kadının “Dövüş antrenörüyüm ben” dediği ve çevredekilerin tarafları ayırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Katlı Pazar önünde, Yamanlar Sokak'ta yaşanan olayda bir yaya, otomobil nedeniyle tehlike atlattı. Durumu gören ve dövüş antrenörü olduğunu belirten bir kadın, sürücüye tepki gösterdi. Sürücüyle bir süre tartışan kadın, daha sonra ona yumruk attı.
Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tartışma anları, kadının sürücüye yönelik sözleri ve kavga anı yer aldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam