Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 11:32

Şişli'nin Ergenekon Mahallesi'nde 25 Ekim'de meydana gelen olayda, Kazakistan uyruklu 26 yaşındaki Aisulu Bekmakhanova, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının olay öncesinde sevgilisinin yanına gittiği, sokakta yürüdüğü ve yaşadığı binaya döndüğü anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.



Olayla ilgili Kazakistanlı kadının Rus uyruklu ev arkadaşı Daria B. (22) ile sevgilisi Mazhar T. (35) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Ev arkadaşı Daria B. ifadesinde, Bekmakhanova'yı çatının kenarında otururken gördüğünü, uyardığını ve o an fotoğrafını çektiğini belirtti. Daria B., arkadaşının kendisine "Burada oturacağım, sen uyu" demesi üzerine odasına geçtiğini, ardından bir kırılma sesi duyarak uyandığını anlattı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları ve olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.