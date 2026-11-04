Beylikdüzü’nde taksinin yayaya çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar kamerada
İstanbul Beylikdüzü’nde caddeye dönüş yapan ticari taksi, işe giden yayaya çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde caddeye dönüş yapan ticari taksi, işe gitmekte olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaya ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi ise olay yerinde durmadan yoluna devam etti.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası kazayı kaydederken, çevrede esnaflık yapan Şakir Yıldız da olayla ilgili açıklamada bulundu. Yıldız'ın yaralının kafatası ve kaburgalarında çatlaklar olabileceğine ilişkin sözleri ise kaynakta resmi olarak doğrulanmış bilgi şeklinde yer almıyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam