Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 15:34

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde caddeye dönüş yapan ticari taksi, işe gitmekte olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaya ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi ise olay yerinde durmadan yoluna devam etti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kazayı kaydederken, çevrede esnaflık yapan Şakir Yıldız da olayla ilgili açıklamada bulundu. Yıldız'ın yaralının kafatası ve kaburgalarında çatlaklar olabileceğine ilişkin sözleri ise kaynakta resmi olarak doğrulanmış bilgi şeklinde yer almıyor.