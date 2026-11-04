UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Beylikdüzü’nde taksinin yayaya çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar kamerada

Beylikdüzü’nde taksinin yayaya çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar kamerada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Beylikdüzü’nde caddeye dönüş yapan ticari taksi, işe giden yayaya çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde caddeye dönüş yapan ticari taksi, işe gitmekte olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaya ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi ise olay yerinde durmadan yoluna devam etti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kazayı kaydederken, çevrede esnaflık yapan Şakir Yıldız da olayla ilgili açıklamada bulundu. Yıldız'ın yaralının kafatası ve kaburgalarında çatlaklar olabileceğine ilişkin sözleri ise kaynakta resmi olarak doğrulanmış bilgi şeklinde yer almıyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Beşiktaş’ta toprak kayması nedeniyle binanın merdiveni çöktü: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Beşiktaş’ta toprak kayması nedeniyle binanın merdiveni çöktü: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
ABD seçimlerinin ardından altın fiyatları uçuşa geçti: İslam Memiş A Haber canlı yayınında gram altın için uyardı
ABD seçimlerinin ardından altın fiyatları uçuşa geçti: İslam Memiş A Haber canlı yayınında gram altın için uyardı
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli zammı için bütçe sonrası 27 Kasım işaret edildi
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli zammı için bütçe sonrası 27 Kasım işaret edildi
Bakan Ersoy'un "Geleceğe Miras" projesine İtalya'dan ödül: Diğer ülkelere örnek oldu
Bakan Ersoy'un "Geleceğe Miras" projesine İtalya'dan ödül: Diğer ülkelere örnek oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle