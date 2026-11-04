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İstanbul’da sağanak etkili oldu: Kağıthane ve Sarıyer’de yollar göle döndü

İstanbul’da sağanak etkili oldu: Kağıthane ve Sarıyer’de yollar göle döndü

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İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer’de ulaşım güçleşti. Kağıthane’de bir minibüs çukura düştü.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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