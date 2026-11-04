CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Haber Videoları
İstanbul’da sağanak etkili oldu: Kağıthane ve Sarıyer’de yollar göle döndü
İstanbul’da sağanak etkili oldu: Kağıthane ve Sarıyer’de yollar göle döndü
Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 17:52
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer’de ulaşım güçleşti. Kağıthane’de bir minibüs çukura düştü.
SONRAKİ HABER
İstanbul’da sağanak sonrası Zincirlikuyu’daki alt geçidi su bastı: Yol trafiğe kapatıldı
Hasan Demir
Takvim.com.tr
Haber
Bunlar da Var
04:33
Müge Anlı canlı yayınında gerilim tırmandı: Eski görümceden Eşe Şaşmaz hakkında çarpıcı açıklamalar
04.11.2026
Çarşamba
01:49
Muş’ta kontrolden çıkan pikap şarampole devrildi: Virajı alamayıp takla atan araçta 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
04.11.2026
Çarşamba
04:04
ABD seçimleri sonrası İsrail'de siyasi deprem: Netanyahu hükümet kurabilecek mi?
04.11.2026
Çarşamba
03:53
Derbi stresi kalbini vurdu: Fenerbahçeli taraftar nakil beklerken kalp krizi geçirdi
04.11.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN