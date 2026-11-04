Tekirdağ'da sağanak yağışta binadan kopan parçalar kaldırıma düştü: Yaya saniyelerle ölümden döndü
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış, korkunç bir kazanın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Hükümet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yağışın etkisiyle yıpranan bir binadan kopan ağır parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. Tam o sırada kaldırımda yürümekte olan şanslı bir vatandaş, üzerine bomba gibi düşen parçaların hemen yanına isabet etmesiyle mucizevi bir şekilde ölümden kurtuldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam