Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den skandal görüntü: Yoğun bakımda halay çekmiş
Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut’un ölümünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, eski nişanlısının suç duyurusuyla başlatılan idari ve adli soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Hastalara gece saatlerinde kendi rahatı için uyutucu iğneler yaptığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürülen Gülter’in, skandal soruşturma dosyasına giren yeni bir görüntüsüne ulaşıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel