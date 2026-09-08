Giriş Tarihi: 08 Eylül 2026 11:23 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 12:11

Taşucu açıklarında amatör balıkçının denize düşürdüğü yaklaşık 60 bin TL değerindeki olta takımını bulmak için su altı araması başlatıldı.

Olta, bir vatandaşın balık avladığı sırada kamış tutucudaki oltaya koluyla istemeden çarpması sonucu denize düştü.

Oltanın bulunması için su altı görüntüleme uzmanı Serhat Çığgın'dan yardım istendi. Çığgın, aynı gece Antalya'dan yola çıkarak sabah saatlerinde Taşucu'na geldi.

İLK CİHAZ BALIK ÇİFTLİĞİNİN HALATINA TAKILDI

Yaklaşık 76 metre derinlikte başlatılan aramada 300 metre uzunluğunda kabloya sahip su altı görüntüleme cihazı kullanıldı.

Arama sırasında cihazın balık çiftliğinin tabanındaki halatlardan birine takılması üzerine cihaz hareket edemez hale geldi.

Çığgın, "Cihaz halata takıldıktan sonra müdahale edemedim. Diğer cihazla görmeye ve müdahale etmeye çalıştım ancak onun kablosu 100 metreydi. Bu nedenle sadece görüntüleyebildim" dedi.

OLTAYI ARARKEN KÖPEK BALIKLARIYLA KARŞILAŞTI

Aramanın devamında ikinci su altı cihazıyla görüntüleme yapan Çığgın, cihazı yüzeye çıkardığı sırada köpek balıklarıyla karşılaştı.

Görüntülerde farklı noktalarda 3 köpek balığının su altında ilerlediği görüldü.

Çığgın, bu sırada en büyük endişesinin köpek balıklarının cihazın kablosuna zarar verme ihtimali olduğunu belirtti.

46-76 METRE DERİNLİKTE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜK

Balık çiftliklerinin bulunduğu bölgede yapılan aramada su altındaki zorlu şartlar da görüntülendi.

Bölgede yıllardır yapılan yemleme faaliyetleri ve balıkların oluşturduğu organik atıklar deniz tabanında tortu oluşturduğu için görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu belirtildi.

Görüntülerde köpek balıklarının su altında ilerlediği görülürken, hayvanların arama çalışması sırasında saldırgan davranış göstermediği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ TÜR KUM KÖPEK BALIĞI OLABİLİR

Görüntülerde yer alan köpek balıklarının kum köpek balığı (Carcharhinus plumbeus) olabileceği belirtildi.

Kum köpek balığının Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösterdiği ve Mersin Körfezi-Silifke-Taşucu hattında bu tür üzerine bilimsel çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.