Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı! Kaza kamerada
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Cuma Aksu'ya otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Cuma Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Malatya-Elazığ kara yolu Hacıhaliloğlu Çiftliği mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, otomobilini yol kenarına park eden 55 yaşındaki Cuma Aksu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 23 ES 982 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere savruldu.
CUMA AKSU HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cuma Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden aracıyla kaçtı.
Ekipler, kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Cuma Aksu'ya yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde kazanın ardından yolda bulunan vatandaşın yanından geçen sürücülerin yavaşlayıp durduğu anlar da yer aldı.