Görüntülerde kazanın ardından yolda bulunan vatandaşın yanından geçen sürücülerin yavaşlayıp durduğu anlar da yer aldı.

Cuma Aksu'ya yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekipler, kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cuma Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, otomobilini yol kenarına park eden 55 yaşındaki Cuma Aksu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 23 ES 982 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere savruldu.