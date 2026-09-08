İstanbul Avcılar'da İBB asfalt kamyonu alt geçit yoluna devrildi: Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!
İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı! İBB'ye ait yol asfaltlama kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Ambarlı Alt Geçit yolına devrildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan alt geçit kamyonun vinçle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel