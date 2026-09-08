Karaman'da iki otomobil çarpışıp bariyerlere savruldu: 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Burhan Camuzemen yaşamını yitirdi

Karaman'da iki otomobil çarpışıp bariyerlere savruldu: 3 kişi yaralandı