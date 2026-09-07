Gamze Yıldız'ın öldüğü Tepe Tıp Merkezi yeniden açıldı

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2026 16:03

GAMZE YILDIZ'IN AİLESİNDEN TIP MERKEZİNİN YENİDEN AÇILMASINA TEPKİ

28 yaşındaki Gamze Yıldız, 29 Mart'ta Ümraniye'deki Özel Tepe Tıp Merkezi'nde serum verildikten sonra fenalaştı. Kalbi duran Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaklaşık 30 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra Mayıs ayında hayatını kaybetti.

Yıldız'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı kararıyla mühürlenen tıp merkezinin, eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

Merkezin yeniden açılması üzerine Gamze Yıldız'ın ailesi ve yakınları, tıp merkezi önünde açıklama yaparak tepki gösterdi.

BABA YILDIZ: "KIZIM ÖLDÜKTEN SONRA ACİL MÜDAHALE ODASINI YAPMIŞLAR"

Gamze Yıldız'ın babası Neytullah Yıldız, kızının ölümünün ardından tıp merkezindeki eksiklerin tamamlandığını öne sürdü.

Yıldız, "Kızım burada katledildi. Katledildikten sonra burası tekrar açıldı. Ama öncesinde burada acil sağlık müdahale odası yoktu. Kızım öldükten sonra acil sağlık müdahale odasını yapmışlar ve burayı tekrar açmışlar." dedi.

Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını savunan baba Yıldız, soruşturma dosyası bulunduğunu ancak sorumluların mahkemeye giderek ifade vermediğini belirtti.

ANNE DOĞANTEKİN: "EKSİKLERİ TAMAMLIYORLARSA KIZIMI GERİ GETİRSİNLER"

Gamze Yıldız'ın annesi Suna Doğantekin ise tıp merkezinin yeniden açılmasına tepki gösterdi.

Doğantekin, merkezin acil müdahale odası ve doktor eksiklerinin giderildiğinin belirtildiğini ifade ederek, "O zaman benim de eksiğimi tamamlasınlar, benim kızımı da geri getirsinler o zaman. Bu kadar kolay mı? Susmayacağız, yılmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz." diye konuştu.

Anne Doğantekin, hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığını ve Adli Tıp sonucunun çıkmadığını da söyledi.

TEYZE DOĞANTEKİN: "GAMZE'NİN GİTMESİNİN KARŞILIĞI 3 AY MI?"

Gamze Yıldız'ın teyzesi Burcu Doğantekin de merkezin yeniden faaliyete geçmesine tepki gösterdi.

Doğantekin, "Bir can kaybı olmuş, eksikler tamamlanmış, burası tekrar açılmış. Bizim kaybımızla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Kimse bir ceza almadı. Bu kadar kolay olmamalı." dedi.

Gamze'nin ölümünün karşılığının ne olduğunu soran Doğantekin, "Gamze'nin gitmesinin karşılığı 3 ay mı? Bunun cevabını versinler." ifadelerini kullandı.

ENİŞTE KARAARSLAN: "29 MART'TAN BERİ ADALET BEKLİYORUZ"

Gamze Yıldız'ın eniştesi Murat Karaarslan da yetkililere adalet çağrısında bulundu.

Karaarslan, "29 Mart'tan beri adalet bekliyoruz. Hala adalet sağlanmadı. Burası bir süre kapatıldı tekrar açıldı. İşletme hayatına devam ediyor ama Gamze aramızda yok." dedi.

Karaarslan, Gamze'nin 29 Mart'ta tıp merkezine kendi ayaklarıyla girdiğini, ancak daha sonra sadece cenazesini alabildiklerini belirterek yetkililerden adalet beklediklerini söyledi.

Ailenin, soruşturma ve hukuki sürecin sonuçlanmasını beklediği belirtildi.