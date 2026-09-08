Osmaniye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Burhan Camuzemen yaşamını yitirdi

Yürütülen adli süreçler kapsamında İzmir merkezli soruşturmada, yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İzmir'deki Soruşturmada 1 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek; Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Dört İlde Operasyon: 137 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı