CANLI YAYIN
Geri
Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ildeki operasyonları açıkladı: 137 şüpheli hakkında işlem, 1 milyar TL'lik el koyma

Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ildeki operasyonları açıkladı: 137 şüpheli hakkında işlem, 1 milyar TL'lik el koyma

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken İzmir'deki soruşturma kapsamında yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Dört İlde Operasyon: 137 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek; Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

137 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'deki Soruşturmada 1 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Yürütülen adli süreçler kapsamında İzmir merkezli soruşturmada, yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Osmaniye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Burhan Camuzemen yaşamını yitirdi
Osmaniye'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: Burhan Camuzemen yaşamını yitirdi
Akçakoca'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Akçakoca'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Samsun Atakum'da iki motosiklet çarpıştı! 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti
Samsun Atakum'da iki motosiklet çarpıştı! 22 yaşındaki Neriban Özban hayatını kaybetti
Ankara Adliyesi'nde ifade veren Melih Gökçek çıkışta basın mensuplarına konuştu: "Adaletten endişem yok"
Ankara Adliyesi'nde ifade veren Melih Gökçek çıkışta basın mensuplarına konuştu: "Adaletten endişem yok"

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle