Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ildeki operasyonları açıkladı: 137 şüpheli hakkında işlem, 1 milyar TL'lik el koyma
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken İzmir'deki soruşturma kapsamında yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Dört İlde Operasyon: 137 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek; Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
137 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı
Düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'deki Soruşturmada 1 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Yürütülen adli süreçler kapsamında İzmir merkezli soruşturmada, yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel