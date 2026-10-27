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Daltonlar suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon: 30'u çocuk 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar suç örgütüne 30 ilde eş zamanlı operasyon: 30'u çocuk 85 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 30 ilde yurt dışından yönetilen "Daltonlar" isimli organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerinin incelemelerinde örgütün sosyal medya platformları ve kapalı mesajlaşma grupları üzerinden tetikçi temin ederek eylem hazırlığı yaptığı belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 30'u adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 85 şüpheli gözaltına alındı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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