Bakırköy Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesi'nin ihale dosyalarında kamu zararı oluşturulduğu ve ruhsat talep eden işletmelerden hukuka aykırı para istendiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları sonucunda belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli belirlendi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel