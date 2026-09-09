Sivas Hafik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

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Olay, 7 Ağustos'ta Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden emniyet güçleri, şüpheli Ş.T.'yi gözaltına aldı.