Gelibolu'da akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. otel odasında 15 yaşındaki iki çocukla yakalandı!
Gelibolu ilçesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde meydana gelen olayda, ihbar üzerine adrese giden ekipler akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T.'yi (69) otel odasında 15 yaşındaki iki çocukla tespit etti. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, buradaki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Otel Odasında Gözaltına Alındı
Olay, 7 Ağustos'ta Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden emniyet güçleri, şüpheli Ş.T.'yi gözaltına aldı.
Cezaevine Gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam